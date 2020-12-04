Entenda como o número do PIB explica muito mais sobre a economia

PIB está derretendo? Crédito: Amarildo

O número do PIB é um só, mas ele carrega leituras importantes para todos nós entendermos como está o comportamento da economia. Ouça o comentário de José Márcio de Barros:

Your browser does not support the audio element. CBN Investimentos - 04-12-20

A ANÁLISE DE JOSÉ MÁRCIO:

"Foi divulgado pelo IBGE o PIB do 3º trimestre que ficou em 7,7% em relação ao trimestre anterior , um pouco abaixo dos 9% esperados pelo mercado. No Segundo trimestre o PIB havia caído quase 10% e no 1º Tri, 1,5%. Portanto a base anterior era baixíssima, e o auxilio emergencial contribuiu muito para essa elevação.

Quando descemos aos setores e como eles contribuíram, veremos que a industria foi a que mais contribuiu, com um crescimento de quase 15% em relação ao trimestre anterior. A industria de transformação cresceu 23% e foi o destaque no trimestre. A Construção civil, dentro da industria cresceu somente 5,6%.O setor de serviços cresceu módicos 6,3% e o setor agrícola ficou no zero & zero com uma queda de 0,5%.

Pelo lado da demanda, as famílias cresceram 7,6%, muito em função do auxílio emergencial para 67 milhões de brasileiros, enquanto o consumo do governo foi tímido chegando a 3,5%.

Os Investimentos ( FBCF) que se compõe de construção civil, produção de maquinas e inovação, cresceram 11%. A poupança cresceu com o um todo 17,3%. Quando abrimos esse dado entre o setor publico e o privado, veremos que a grande contribuição veio do setor privado ( +29%) uma vez que a população não converteu todo o recurso do auxilio emergencial para o consumo. Ja a poupança publica diminuiu em 15%.

Em resumo , a demanda domestica final ficou em 7,5%.

Agora quando colocamos o comercio com o exterior, vimos que embora as exportações tenham caído 2,1%, as importações caíram 9,6%, o que favorece as contas nacionais.

Agora, como estamos em relação a alguns dos 48 países que ja anunciaram o PIB do 3º trimestre? Dentre as 48 principais economias do mundo estamos na mediana, estamos em 25º lugar. Para não comparamos com muitos outros, vamos citar apenas 3 de diferentes areas e que ficaram na nossa frente. A Eslovênia cresceu 12%, a Alemanha cresceu 8,5% e a Turquia 10,8%.

E para o próximo Trimestre , como devera ficar o PIB? Segundo as projeções de diversos Agentes econômicos & consultorias, o PIB do pais devera crescer perto de 3% isso influenciado principalmente Fabio, pela queda no pagamento do auxilio emergencial, que caiu pela metade.( de R$ 600 para 300).

E para 2021, o que esperar? Em função da incerteza fiscal com o pagamento do auxilio emergencial e uma 2ª onda da COVID, a projeção tem variado de 2,2% a 4%( como e o caso dos Bancos Itau e do Credit Suisse).

Em 2021 é esperado uma transferência menor de recursos para pagamento de auxilio emergencial da ordem de R$ 240 bi ou 3% do PIB. O que pode ajudar no crescimento do PIB em 20121 são os juros baixos, e o favorecimento do crescimento mundial fazendo com o preço das principais commodities ( metálicas e agrícolas) possam subir de preço no mercado mundial.

Trazendo um pouco a nossa analise do PIB com as empresas cotadas em Bolsa, podemos citar a pujança de 3 das 318 principais empresas cotadas na B3 com o maior faturamento ou Receita Bruta.

Estamos falando da PETR, JBS e VALE que juntas representam um PIB de R$ 200 bilhões. A JBS teve um crescimento de 34% em seu faturamento em relação ao ano anterior, e a VALE teve um crescimento de 42%, ajudado obviamente pela valorização do dólar e no caso da JBS pela alta demanda por alimentos.

Caso o sucesso da vacinação se confirme, a projeção de crescimento do PIB pode ultrapassar a 5% no caso brasileiro. O ambiente é muito propicio com juros baixos e uma oferta de credito muito facilitada para empresários e pessoas físicas.