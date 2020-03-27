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Entenda as medidas do governo federal para estimulo à economia

Confira a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 27 de Março de 2020 às 17:50

Publicado em 

27 mar 2020 às 17:50
PIB Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Em meio à crise também causada na economia com o coronavírus, o governo federal anunciou nesta sexta-feira (27) uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas e que vai financiar salários pelo período de dois meses. Anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o programa vai disponibilizar no máximo R$ 20 bilhões por mês, ou seja, R$ 40 bilhões em dois meses.
Nesta semana a Câmara dos Deputados também aprovou um projeto que prevê o pagamento de R$ 600 a trabalhadores informais por três meses em razão da pandemia do coronavírus. A mulher que for mãe e chefe de família poderá receber R$ 1,2 mil. A proposta do governo era de R$ 200 para os trabalhadores informais, o Congresso passou para R$ 600. É sobre isso que o comentarista José Márcio de Barros trata nesta edição do CBN Investimentos. Confira:
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