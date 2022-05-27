Endividamento atinge 70% dos brasileiros; cartão de crédito é o principal vilão

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros analisa os resultados da pesquisa feita pela entidade de defesa do consumidor Proteste, que mostrou que 23% das pessoas afirmam estar "muito endividadas". Somando os "muito endividados" (23%) e os que estão "um pouco endividados" (47%), um total de 70% dos entrevistados se sentem em algum medida endividados. O cartão de crédito continua sendo o principal vilão do endividamento. No entanto, a participação dele caiu. No ano passado, ele foi citado por 81% dos respondentes. Esse ano, esse número caiu para 72%. O desemprego também aparece como uma das principais justificativas para a situação financeira adversa. Ele foi citado por 44% das pessoas. No ano passado, era 65%. Ouça: