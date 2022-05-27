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Endividamento atinge 70% dos brasileiros; cartão de crédito é o principal vilão

Ouça o economista José Márcio de Barros

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 18:26

Publicado em 

27 mai 2022 às 18:26
Endividamento, dívidas, contas, boletos
Endividamento, dívidas, contas, boletos Crédito: Getty Images
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros analisa os resultados da pesquisa feita pela entidade de defesa do consumidor Proteste, que mostrou que 23% das pessoas afirmam estar "muito endividadas". Somando os "muito endividados" (23%) e os que estão "um pouco endividados" (47%), um total de 70% dos entrevistados se sentem em algum medida endividados. O cartão de crédito continua sendo o principal vilão do endividamento. No entanto, a participação dele caiu. No ano passado, ele foi citado por 81% dos respondentes. Esse ano, esse número caiu para 72%. O desemprego também aparece como uma das principais justificativas para a situação financeira adversa. Ele foi citado por 44% das pessoas. No ano passado, era 65%. Ouça: 
CBN Investimentos - 27/05/2022

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