Empresários acreditam que faturamento pode cair até 25% em 2020

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros traz um panorama do faturamento de empresários em meio à pandemia do novo coronavírus. Uma levantamento realizada pela rede global de consultoria e auditoria KPMG em junho, com 11 setores da economia brasileira, aponta que 25,2% dos empresários acha que o faturamento das empresas pode cair de 10% a 25% neste ano. Uma minoria acredita que a arrecadação será superior a 25%: somente 3,3% deles. Ouça a análise do comentarista!