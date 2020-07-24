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Empresários acreditam que faturamento pode cair até 25% em 2020

Ouça o CBN Investimentos desta sexta-feira (24)!

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 17:41

Publicado em 

24 jul 2020 às 17:41
Na opinião de empresários, faturamento em 2020 será menor Crédito: Reprodução/Google
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros traz um panorama do faturamento de empresários em meio à pandemia do novo coronavírus. Uma levantamento realizada pela rede global de consultoria e auditoria KPMG em junho, com 11 setores da economia brasileira, aponta que 25,2% dos empresários acha que o faturamento das empresas pode cair de 10% a 25% neste ano. Uma minoria acredita que a arrecadação será superior a 25%: somente 3,3% deles. Ouça a análise do comentarista!
CBN INVESTIMENTOS - 24-07-20

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