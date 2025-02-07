Em janeiro, saques da poupança superam depósitos em R$ 26 bilhões

Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que em janeiro, os saques nas cadernetas de poupança superaram os depósitos e o saldo no mês ficou negativo em R$ 26 bilhões. O Relatório de Poupança foi divulgado pelo Banco Central na sexta-feira (7). No mês passado, foram R$ 353 bilhões resgatados pelos correntistas, contra R$ 326 bilhões depositados. Com isso, o saldo atual total nas cadernetas caiu para R$ 1,011 trilhão. No Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que usa recursos da poupança no financiamento imobiliário, a redução foi de R$ 20 bilhões em janeiro. Agora, o saldo é de R$ 757 bilhões. E a Poupança Rural reduziu os outros R$ 6 bilhões, fechando o mês com R$ 254 bilhões. Ouça a conversa completa!