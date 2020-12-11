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Em 10 meses, Ibovespa valoriza 85% e bate 115 mil pontos em dezembro

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 17:21

Publicado em 

11 dez 2020 às 17:21
Sede da B3, em São Paulo Crédito: B3
O índice Bovespa, que em março estava em 65 mil pontos, bateu 115 mil pontos nesta sexta-feira (11) - uma valorização de 85%. Assunto para análise de José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Segundo o comentarista, o volume de negociação também surpreende: só ontem (10), foram R$ 24 bilhões negociados. A semana também foi de IPO, a maior desde 2013. A Rede D'Or, do ramo hospitalar, estreou na B3 e captou R$ 11,4 bilhões e ganhos de 11% no primeiro dia de comercialização de suas ações. Ouça a análise completa:
CBN Investimentos - 11-12-20

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