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Efeito "Pacote de Gastos": mercado projeta alta de 1 p.p. na Selic

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 17:32

Publicado em 

06 dez 2024 às 17:32
Taxa Selic
Taxa Selic, juros Crédito: Shutterstock
A XP Investimentos espera que o Banco Central (BC) eleve a Selic em 1,0 ponto percentual (p.p.) nas duas próximas reuniões — de dezembro e janeiro. Depois, casa projeta mais duas altas de 0,50 p.p. em março e maio, levando a taxa Selic para 14,25% no pico do ciclo. O comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto no CBN Investimentos. "Nem mesmo a excelente notícia de que um acordo econômico será assinado entre o Mercosul e a União Europeia, foi capaz de acalmar o mercado de câmbio e nem estimular os negócios na Bolsa de Valores. A agenda econômica semanal está esvaziada em função da expectativa da divulgação da Taxa SELIC na semana que vem. No dia 11 de dezembro, próxima quarta-feira , o BACEN deve anunciar a nova taxa Selic. Que ela vai subir, todo mercado financeiro já sabe que sim. O que o mercado está apostando agora é se a alta será de 0,75% ou 1% elevando a taxa SELIC para 12% ou 12.25%", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 06-12-24

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