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Economia do ES será uma das mais afetadas pelo "tarifaço" de Trump

Ouça os comentários de Jose Márcio de Barros

Publicado em 18 de Julho de 2025 às 17:06

Publicado em 

18 jul 2025 às 17:06
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: EVAN VUCCI/AP
Nesta edição do CBN Investimentos, o assunto em destaque com o comentarista José Márcio de Barros é a informação que o anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros feito pelo presidente dos Estados Unido, Donald Trump, acendeu o sinal de alerta para a economia capixaba. "O Espírito Santo poderá ter impactos significativos em razão de sua maior exposição ao mercado americano. Afinal é o nosso maior mercado. Para lá são destinados cerca de 28% das nossas exportações anualmente. Mais que o dobro da média nacional que em 2024 foi de 12%". A análise é do economista Orlando Caliman, que também participa da conversa. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 18-07-25

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