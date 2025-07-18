Economia do ES será uma das mais afetadas pelo "tarifaço" de Trump

Nesta edição do CBN Investimentos, o assunto em destaque com o comentarista José Márcio de Barros é a informação que o anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros feito pelo presidente dos Estados Unido, Donald Trump, acendeu o sinal de alerta para a economia capixaba. "O Espírito Santo poderá ter impactos significativos em razão de sua maior exposição ao mercado americano. Afinal é o nosso maior mercado. Para lá são destinados cerca de 28% das nossas exportações anualmente. Mais que o dobro da média nacional que em 2024 foi de 12%". A análise é do economista Orlando Caliman, que também participa da conversa. Ouça a conversa completa!