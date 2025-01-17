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Dólar tem volatilidade, com expectativa por posse de Trump

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 16:41

Publicado em 

17 jan 2025 às 16:41
Dolar
Dolar Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque que o dólar operava com volatilidade nesta sexta-feira (17), oscilando entre altas e baixas conforme investidores seguem na expectativa pela posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prevista para a próxima semana. Dados de atividade e balanços corporativos também ficam no radar. Na véspera, o escolhido de Trump para comandar o Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que as políticas propostas pelo republicano em sua agenda econômica devem ajudar a reduzir a inflação na maior economia do mundo, além de permitir que os salários dos trabalhadores aumentem. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 17-01-25

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