Dólar tem volatilidade, com expectativa por posse de Trump

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque que o dólar operava com volatilidade nesta sexta-feira (17), oscilando entre altas e baixas conforme investidores seguem na expectativa pela posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prevista para a próxima semana. Dados de atividade e balanços corporativos também ficam no radar. Na véspera, o escolhido de Trump para comandar o Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que as políticas propostas pelo republicano em sua agenda econômica devem ajudar a reduzir a inflação na maior economia do mundo, além de permitir que os salários dos trabalhadores aumentem. Ouça a conversa completa!