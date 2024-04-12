Dólar salta a cerca de R$ 5,13; entenda as implicações no mercado

Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque o desempenho do dólar. O dólar mantinha sua trajetória de alta nesta sexta-feira (12), em linha com o exterior, a caminho de forte avanço semanal e operando próximo dos 5,13 reais depois que dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos minaram apostas de que o afrouxamento monetário do Federal Reserve poderia começar neste semestre. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,61%, a 5,133 reais na venda. Ouça a conversa completa!