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Dólar bate marca de R$ 4,10, maior desde setembro de 2018

O resultado é reflexo de um cenário de preocupação entre economistas, já que a expectativa de melhora da economia piorou

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 20:10

Publicado em 

17 mai 2019 às 20:10
O dólar bateu a marca dos R$ 4,10 nesta sexta-feira. Às 13h30, a moeda americana chegou a marca R$ 4,1023, a maior cotação intradia desde setembro de 2018. O resultado é reflexo de um cenário de preocupação entre economistas, já que a expectativa de melhora da economia piorou. As tensões do governo e a falta de clareza nas perspectivas da agenda de reformas, como a da Previdência, também contribuem para a instabilidade da moeda.
Outro fato que influencia fortemente no valor do dólar é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Nesta sexta-feira, o país asiático minimizou as chances de acordo com o país americano, o que deve reverberar no comportamento do mercado financeiro. Para detalhar a análise da situação da moeda, vamos conversar com nosso comentarista José Márcio de Barros!
CBN Investimentos - 17-05-19.mp3

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