Dólar bate marca de R$ 4,10, maior desde setembro de 2018

O dólar bateu a marca dos R$ 4,10 nesta sexta-feira. Às 13h30, a moeda americana chegou a marca R$ 4,1023, a maior cotação intradia desde setembro de 2018. O resultado é reflexo de um cenário de preocupação entre economistas, já que a expectativa de melhora da economia piorou. As tensões do governo e a falta de clareza nas perspectivas da agenda de reformas, como a da Previdência, também contribuem para a instabilidade da moeda.