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Dólar alivia depois de bater R$ 5,27 e cai; entenda o cenário

Ouça a explicação completa completa do comentarista José Márcio de Barros"

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 17:55

Publicado em 

19 abr 2024 às 17:55
Dólar
Dólar Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barro traz como destaque o cenário que o dólar opera em queda nesta sexta-feira (19), após ter chegado aos R$ 5,27 na abertura. A moeda passa por um movimento de correção nos últimos dias, em meio à disparada das cotações desde a semana passada. Os principais pontos de atenção dos investidores seguem os mesmos: a perspectiva de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos, a piora da percepção de risco fiscal no Brasil e a cautela com o conflito no Oriente Médio. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 19-04-24

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