Dólar alivia depois de bater R$ 5,27 e cai; entenda o cenário

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barro traz como destaque o cenário que o dólar opera em queda nesta sexta-feira (19), após ter chegado aos R$ 5,27 na abertura. A moeda passa por um movimento de correção nos últimos dias, em meio à disparada das cotações desde a semana passada. Os principais pontos de atenção dos investidores seguem os mesmos: a perspectiva de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos, a piora da percepção de risco fiscal no Brasil e a cautela com o conflito no Oriente Médio. Ouça a conversa completa!