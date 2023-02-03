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Dólar abaixo de R$ 5,15: é uma boa hora para comprar?

Ouça a conversa completa com o comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 17:45

Publicado em 

03 fev 2023 às 17:45
Dólar
Dólar abaixo de R$ 5,15 nesta sexta-feira (3) Crédito: Pexels
Apesar de ainda estar em um patamar considerado elevado, o dólar tem somado semanas em queda frente ao real. A moeda chegou a ficar abaixo de R$ 4,94 na quinta-feira (2) e atualmente encontra-se na casa dos R$5,13. Alguns fatores da economia mundial podem ter promovido a queda da moeda. Mas para quem está planejando fazer uma viagem ou tem o hábito de viajar frequentemente para o exterior, é uma boa hora para comprar o dólar? Este é o tema em destaque nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 03-02-23

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