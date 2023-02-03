Dólar abaixo de R$ 5,15: é uma boa hora para comprar?

Apesar de ainda estar em um patamar considerado elevado, o dólar tem somado semanas em queda frente ao real. A moeda chegou a ficar abaixo de R$ 4,94 na quinta-feira (2) e atualmente encontra-se na casa dos R$5,13. Alguns fatores da economia mundial podem ter promovido a queda da moeda. Mas para quem está planejando fazer uma viagem ou tem o hábito de viajar frequentemente para o exterior, é uma boa hora para comprar o dólar? Este é o tema em destaque nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. Ouça a conversa completa!