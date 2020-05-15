Dólar a R$6,00? Entenda como vírus e cenário político pesam no valor

Dólares americanos Crédito: Pixabay

Nos últimos dias, em especial nesta quinta-feira (14), o mercado teve sinais positivos de entendimentos entre o Executivo e o Legislativo, sendo que a Bolsa subiu levemente e o dólar em leve queda. O mercado fechou dentro de uma certa calmaria. Mas a saída do ministro da Saúde, Nelson Teich, levou mais insegurança a um ambiente ainda muito frágil. Neste CBN Investimentos, José Márcio de Barros, analisa as consequências.

"Essas leituras alternadas de bom/ruim/bom/ruim desenha a tal volatilidade, que tem se tornado a política atual, e ai eu entro com a primeira explicação para a alta da moeda estrangeira nesta semana: nesses momentos de insegurança e incerteza ao invés de comprar ouro, a preferencia recai sobre a moeda americana que já se mostrou no passado âncora e porto seguro", explica.

E continua. "Pelo lado externo, os investidores vem demonstrando um menor apetite a investir no Brasil pela diminuição das taxas de juros, bem como pela incerteza citada anteriormente. A outra razão que comentamos na semana passada, é o risco pais visto de fora. A outra razão que considero a principal é que por ser uma commodity, a moeda americana tem tido uma procura tremenda e o que ocorrido? Os investidores têm deixado a Bolsa B3, já são R$ 74 bilhões de retiradas este ano", avalia.

Toda essa fuga de capitais reflete unicamente essa insegurança referida acima, segundo José Márcio. Ouça a análise com outros detalhes na íntegra: