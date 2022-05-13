Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Investimentos

Desvendando a renda fixa, que ganhou 1,5 milhão de investidores em um ano

As explicações são do economista José Márcio de Barros

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 17:46

Publicado em 

13 mai 2022 às 17:46
Economia, porcentagem, juros, taxa
Economia, porcentagem, juros, taxa Crédito: Getty Images
A dispara da Selic – que passou de 2% no início de 2021 para os atuais 12,75% – impulsionou a entrada dos investidores pessoa física na renda fixa. A renda fixa costuma se tornar mais atraente para os investidores em momentos de juros elevados – em especial os investimentos atrelados à própria Selic. Em 12 meses, esse segmento de investimentos ganhou 1,5 milhão de novos investidores pessoa física, uma alta de 17%, para 10,3 milhões de CPFs. Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros desvenda a renda fixa. Ouça:
CBN Investimentos - 13/05/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Carlo Ancelotti? Veja a carreira e os títulos do treinador da Seleção Brasileira
Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados