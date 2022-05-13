Desvendando a renda fixa, que ganhou 1,5 milhão de investidores em um ano

A dispara da Selic – que passou de 2% no início de 2021 para os atuais 12,75% – impulsionou a entrada dos investidores pessoa física na renda fixa. A renda fixa costuma se tornar mais atraente para os investidores em momentos de juros elevados – em especial os investimentos atrelados à própria Selic. Em 12 meses, esse segmento de investimentos ganhou 1,5 milhão de novos investidores pessoa física, uma alta de 17%, para 10,3 milhões de CPFs. Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros desvenda a renda fixa. Ouça: