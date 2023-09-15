Cresce o número de brasileiros abrindo conta em dólar; entenda

Nesta edição do CBN Investimentos , o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia de que no passado, ter uma conta bancária nos Estados Unidos e investir diretamente em ativos do mercado de capitais da maior economia do mundo era um privilégio para poucos e envolvia muita burocracia.

Nos últimos anos, graças aos avanços tecnológicos e regulatórios, essa oportunidade está disponível a praticamente todos os brasileiros. E ela proporciona importantes benefícios, como a diversificação e internacionalização de investimentos, a exposição menor à volatilidade do real e do mercado de capitais brasileiro e, para quem viaja, um custo menor em compras e saques em outros países. As informações são do "InfoMoney". Ouça a conversa completa!