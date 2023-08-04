Copom reduz Selic de 13,75% para 13,25% ao ano; o que isso impacta a sua vida?

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu na quarta-feira (2) reduzir a taxa Selic de 13,75% para 13,25% ao ano. O placar no Copom foi de cinco votos para derrubar a taxa para 13,25% e quatro votos a favor de 13,50%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor de Política Fiscal, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula para o posto, concordaram em cortar a taxa em 0,5 ponto percentual. O governo vinha criticando Campos Neto desde o início do ano pelas sucessivas decisões do Copom de não baixar a taxa. Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!