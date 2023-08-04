Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Investimentos

Copom reduz Selic de 13,75% para 13,25% ao ano; o que isso impacta a sua vida?

A análise é do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 18:36

Publicado em 

04 ago 2023 às 18:36
Economia, variação, gráfico, dinheiro
Economia, variação, gráfico, dinheiro Crédito: Pexels
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu na quarta-feira (2) reduzir a taxa Selic de 13,75% para 13,25% ao ano. O placar no Copom foi de cinco votos para derrubar a taxa para 13,25% e quatro votos a favor de 13,50%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor de Política Fiscal, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula para o posto, concordaram em cortar a taxa em 0,5 ponto percentual. O governo vinha criticando Campos Neto desde o início do ano pelas sucessivas decisões do Copom de não baixar a taxa. Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 04-08-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Casos da Influenza avançam no Brasil; quem deve tomar Tamiflu
Capixaba Hevellyn Valadão se apresentou no Domingão do Huck.
Cantora do ES se apresenta no Domingão e é elogiada por Luciano Huck: “Rihanna capixaba”
Motorista fica ferido em estado grave após sofrer acidente na BR 482 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados