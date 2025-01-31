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CBN Investimentos

Copom mantém série de altas e sobe taxa de juros para 13,25%

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 16:28

Publicado em 

31 jan 2025 às 16:28
Comitê de Política Monetária (Copom)
Comitê de Política Monetária (Copom) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Banco Central elevou na quarta-feira (30) em um ponto percentual a taxa básica de juros da economia, aumentando a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano. A decisão foi unânime, ou seja, os 9 diretores votaram nesse sentido. Com a decisão, se mantém a série de altas da taxa de juros na primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) chefiada pelo novo presidente do BC, Gabriel Galípolo – que foi indicado por Lula para a função. A elevação da Selic para 13,25% ao ano já era esperada por grande parte do mercado financeiro, depois de uma indicação do próprio Banco Central — feita em dezembro do ano passado. Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 31-01-25

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