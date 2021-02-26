Contrariando analistas, Petrobras lucra e vai pagar dividendos

Contrariando a previsão de prejuízo feita por analistas do mercado financeiro, a Petrobras registrou lucro de R$ 59,89 bilhões no quarto trimestre de 2020 e fechou o ano no azul - com liquidez de R$ 7,1 bilhões. Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos! A empresa, inclusive, aprovou o pagamento de R$ 10,3 bilhões em dividendos aos investidores - equivalente a 5% do capital social, aplicado tanto às ações preferenciais quanto às ordinárias. O valor é equivalente a R$ 0,78 por ação em circulação. Ouça a análise completa: