Consumo das famílias ganha força, de acordo com medidor do PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,8% em maio comparado ao mês de abril. É o que apontou o Monitor do PIB do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Em comparação com o maio de 2020, marcado pelo pior momento da economia no ano passado, a alta foi de 13,4%. Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos! O economista destaca que um dos setores que apresentou maior crescimento foi o consumo das famílias (+10%). O setor de bens duráveis e semi duráveis também cresceu. Ouça a análise: