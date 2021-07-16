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CBN Investimentos

Consumo das famílias ganha força, de acordo com medidor do PIB

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 17:31

Publicado em 

16 jul 2021 às 17:31
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,8% em maio comparado ao mês de abril. É o que apontou o Monitor do PIB do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Em comparação com o maio de 2020, marcado pelo pior momento da economia no ano passado, a alta foi de 13,4%. Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos! O economista destaca que um dos setores que apresentou maior crescimento foi o consumo das famílias (+10%). O setor de bens duráveis e semi duráveis também cresceu. Ouça a análise:
CBN Investimentos - 16/07/2021

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