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Congresso derruba mudança no IOF, mas mantém outras medidas

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 27 de Junho de 2025 às 17:53

Publicado em 

27 jun 2025 às 17:53
Economia aberta para o mercado exterior na venda de commodities torna o Espírito Santo vulnerável às volatilidades do mercado financeiro
Earth sphere hologram with candlesticks and growing lines. Panoramic Bangkok cityscape at night. Concept of forex and investment, online trading and global market Crédito: Shutterstock
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, publicou decreto no "Diário Oficial da União" desta sexta-feira (27) derrubando o aumento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos últimos meses. A publicação acontece após o Congresso Nacional ter votado pela derrubada do aumento do tributo nesta semana, o que representou uma derrota para a equipe econômica do governo — que contava com os recursos para tentar atingir a meta fiscal deste ano. Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 27-06-25

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