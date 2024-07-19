Congelamento de R$ 15 bilhões do Governo Federal: o que é e os seus efeitos na prática!

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na quinta-feira (18), um congelamento de R$ 15 bilhões no Orçamento para cumprir as regras fiscais deste ano em meio à frustração com receitas extras e ao aumento acima do esperado de despesas obrigatórias, especialmente as previdenciárias. Ele disse que serão de R$ 11,2 bilhões de bloqueio devido a estimativas de gastos que superam o limite do arcabouço fiscal e R$ 3,8 bilhões em contingenciamento em função de arrecadação insuficiente para alcançar a meta de déficit zero, ou seja, de igualar receitas e despesas. Ouça a conversa completa!