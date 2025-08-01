Confira quais foram os melhores investimentos nos sete primeiros meses do ano!

Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros comenta quais foram os melhores investimentos nos sete primeiros meses do ano. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 01-08-25
Publicado em 01 de Agosto de 2025 às 17:40
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