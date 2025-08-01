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Confira quais foram os melhores investimentos nos sete primeiros meses do ano!

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 01 de Agosto de 2025 às 17:40

Publicado em 

01 ago 2025 às 17:40
Investimentos, finanças, Dinheiro,
Investimentos, finanças, Dinheiro, Crédito: Freepik
Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros comenta quais  foram os melhores investimentos nos sete primeiros meses do ano. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 01-08-25

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