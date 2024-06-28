Confira quais foram as melhores e a piores aplicações financeiras do semestre

Cinquenta dólares Crédito: Pexels

Aproximando-se do fim do mês de junho, e no fechamento do semestre, nesta edição do CBN Investimentos o comentarista José Márcio de Barros explica quais foram os melhores e piores investimentos do semestre.

"Embora tenha subido em junho 1,81%, a Bolsa brasileira foi o pior investimento neste primeiro semestre com uma queda de 7,36%. Alguns setores, dentro da Bovespa, caíram ainda mais (o dobro) como é o caso de quem aplicou nas chamadas Small Caps, que caiu 13,86%. Algumas ações que compõem o índice imobiliário o IMOB caiu ainda mais ou 15,44%.

O dólar foi o ativo que mais valorizou. Subiu 14, 08% e o euro subiu um pouco menos com uma alta de 10%. O ouro valorizou-se 5% em junho, e no ano de 2024, é o ativo com a maior alta, ou 28%. Isso em função de uma procura maior por causa do momento econômico com ruídos e incertezas. Outros ativos, como a Selic, variou 5% no semestre e a poupança remunerou os investidores 3,4% no ano de 2024.

A inflação medida pelo IPCA deve ficar próximo de 2,6%. Digo deve Mario porque a divulgação oficial do indicador só será divulgada pelo IBGE no dia 10 de julho. O dólar continua surpreendendo e subindo muito", explica. Ouça a conversa completa!