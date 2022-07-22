Confira habilidades que são exigidas dos profissionais que atuam no mercado financeiro

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros traz orientações para aqueles que desejam se enveredar profissionalmente no mercado financeiro. Por onde começar? Em destaque, o comentarista elenca quais são as certificações necessárias para quem quer trabalhar nessa área. "Os profissionais do mercado financeiro têm certificações que o qualificam para que oriente, recomende e controle recursos e o patrimônio de um investidor", explica. Ouça a conversa completa!