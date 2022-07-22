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Confira habilidades que são exigidas dos profissionais que atuam no mercado financeiro

Ouça a conversa completa com José Márcio de Barros

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 17:36

Publicado em 

22 jul 2022 às 17:36
Investimento, tecnologia, negócios
Investimento, tecnologia, negócios Crédito: Rawpixel/Freepik
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros traz orientações para aqueles que desejam se enveredar profissionalmente no mercado financeiro. Por onde começar? Em destaque, o comentarista elenca quais são as certificações necessárias para quem quer trabalhar nessa área. "Os profissionais do mercado financeiro têm certificações que o qualificam para que oriente, recomende e controle recursos e o patrimônio de um investidor", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 22-07-22

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