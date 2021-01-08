Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

quantos pontos?

Como será o comportamento da Bolsa em 2021? Três cenários em análise

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 17:36

Publicado em 

08 jan 2021 às 17:36
Bolsa de valores Crédito: Pixabay
A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, começou 2021 surfando na "onda azul" do final de 2020. O jargão utilizado pelos economistas refere-se à cor do Partido Democrata, do presidente eleito dos Estados Unidos Joe Biden, cuja vitória impulsionou o mercado financeiro. Nesta semana, o índice Bovespa bateu a marca histórica e se aproxima de ultrapassar os 125 mil pontos. Na análise de José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos, há três cenários para a bolsa em 2021:
CBN Investimentos - 08-01-21.mp3
"O conservador, com o Ibovespa na casa dos 90 mil pontos em 2021; o base, com a bolsa em 135 mil pontos; e o otimista, que prevê que o IBOV atinja os 155 mil pontos até o fim do ano", relata. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados