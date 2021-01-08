Como será o comportamento da Bolsa em 2021? Três cenários em análise

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, começou 2021 surfando na "onda azul" do final de 2020. O jargão utilizado pelos economistas refere-se à cor do Partido Democrata, do presidente eleito dos Estados Unidos Joe Biden, cuja vitória impulsionou o mercado financeiro. Nesta semana, o índice Bovespa bateu a marca histórica e se aproxima de ultrapassar os 125 mil pontos. Na análise de José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos, há três cenários para a bolsa em 2021: