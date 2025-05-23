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Como o mercado financeiro repercutiu ao aumento do IOF? Especialista explica!

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 23 de Maio de 2025 às 17:09

Publicado em 

23 mai 2025 às 17:09
Investimentos, finanças, Dinheiro,
Investimentos, finanças, Dinheiro, Crédito: Freepik
O governo e o mercado financeiro nem sempre concordam, mas desta vez chegaram a um entendimento: o aumento do IOF sobre operações cambiais, como compra de dólar em espécie e investimento em fundos no exterior, pode evitar uma queda maior do dólar no Brasil. Ou, até mesmo, colocar uma pressão de alta na moeda norte-americana, que tem uma tendência histórica de subir em anos eleitorais, como é o caso de 2026. As informações são do "G1". Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 23-05-25

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