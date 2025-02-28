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CBN Investimentos

Como o câmbio contribui para a inflação dos alimentos?

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 28 de Fevereiro de 2025 às 17:00

Publicado em 

28 fev 2025 às 17:00
Dólar
Dólar Crédito: Pexels
Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros analisa como o câmbio influenciam no comportamento dos preços dos alimentos. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 28-02-25

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