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Como ficam os impostos sobre investimentos após MP do governo?

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 14 de Junho de 2025 às 00:25

Publicado em 

14 jun 2025 às 00:25
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros explica como ficam os investimentos após o governo federal publicar nesta semana um novo pacote de medidas tributárias para substituir o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) decretado em maio. O texto inclui mudanças na cobrança de Imposto de Renda (IR) sobre investimentos como LCIs e LCAs (letras de crédito imobiliário e do agronegócio) e CDBs (Certificado de Depósito Bancário). Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 13-06-25

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