Como ficam os impostos sobre investimentos após MP do governo?

Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros explica como ficam os investimentos após o governo federal publicar nesta semana um novo pacote de medidas tributárias para substituir o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) decretado em maio. O texto inclui mudanças na cobrança de Imposto de Renda (IR) sobre investimentos como LCIs e LCAs (letras de crédito imobiliário e do agronegócio) e CDBs (Certificado de Depósito Bancário). Ouça a conversa completa!