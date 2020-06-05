Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

empurrão de fora

Como Estados Unidos e reabertura de mercados alavancam a Bovespa

Confira a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 17:23

Publicado em 

05 jun 2020 às 17:23
Lucro Crédito: Reprodução/Google
Nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros, são destaques na economia dois pontos: a Bolsa em alta e a retomada de ofertas de ações nos Estados Unidos e que reflete no Brasil. A oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) da Warner Music, por exemplo, na bolsa americana, esta semana, foi a maior operação do ano nos Estados Unidos. Além disso, a economia dos Estados Unidos ganhou 2,5 milhões de postos de trabalho em maio de 2020, segundo relatório de emprego (conhecido como Payroll) divulgado nesta sexta-feira (5). Ouça:
CBN INVESTIMENTOS - 05-06-20
"Em abril foi anunciada a perda de 20,5 milhões de postos de trabalho e a expectativa do mercado era de que seria anunciada uma perda entre 7,5 a 8,3 milhões de postos de trabalho - o que traria a taxa de desemprego para 18,1%. Entretanto, foi anunciada a criação de 2,5 milhões de vagas de emprego em maio, trazendo a taxa de desemprego de 14,7% para 13,3%", explica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados