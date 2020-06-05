Como Estados Unidos e reabertura de mercados alavancam a Bovespa

Nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros, são destaques na economia dois pontos: a Bolsa em alta e a retomada de ofertas de ações nos Estados Unidos e que reflete no Brasil. A oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) da Warner Music, por exemplo, na bolsa americana, esta semana, foi a maior operação do ano nos Estados Unidos. Além disso, a economia dos Estados Unidos ganhou 2,5 milhões de postos de trabalho em maio de 2020, segundo relatório de emprego (conhecido como Payroll) divulgado nesta sexta-feira (5). Ouça: