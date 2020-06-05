Como Estados Unidos e reabertura de mercados alavancam a Bovespa

Nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros, são destaques na economia dois pontos: a Bolsa em alta e a retomada de ofertas de ações nos Estados Unidos e que reflete no Brasil. A oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) da Warner Music, por exemplo, na bolsa americana, esta semana, foi a maior operação do ano nos Estados Unidos. Além disso, a economia dos Estados Unidos ganhou 2,5 milhões de postos de trabalho em maio de 2020, segundo relatório de emprego (conhecido como Payroll) divulgado nesta sexta-feira (5). Ouça:
CBN INVESTIMENTOS - 05-06-20
"Em abril foi anunciada a perda de 20,5 milhões de postos de trabalho e a expectativa do mercado era de que seria anunciada uma perda entre 7,5 a 8,3 milhões de postos de trabalho - o que traria a taxa de desemprego para 18,1%. Entretanto, foi anunciada a criação de 2,5 milhões de vagas de emprego em maio, trazendo a taxa de desemprego de 14,7% para 13,3%", explica.