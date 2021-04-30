Como começar a investir e se programar para os próximos 25 anos?

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros traz dicas e orientações para aqueles que desejam começar a investir e, claro, desejam se programar para o futuro. "Um indivíduo para ter recursos disponíveis para aplicar/investir (mesmo que seja pouco), deve aprender a organizar as suas finanças pessoais - isso é valido para as empresas também. As receitas terão que ser maiores do que as despesas/gastos de forma que sobre algum recurso para ser investido/aplicado".