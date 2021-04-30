Como começar a investir e se programar para os próximos 25 anos?

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros traz dicas e orientações para aqueles que desejam começar a investir e, claro, desejam se programar para o futuro. "Um indivíduo para ter recursos disponíveis para aplicar/investir (mesmo que seja pouco), deve aprender a organizar as suas finanças pessoais - isso é valido para as empresas também. As receitas terão que ser maiores do que as despesas/gastos de forma que sobre algum recurso para ser investido/aplicado".
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Ele segue: "A segunda coisa é que as pessoas devem ter controle sobre os seus gastos, despesas. 'Cortar custos é igual cortar unha e cortar cabelos', sempre tem o que cortar. Aí, sim, chega-se num estágio três. Onde? Em que aplicar? Por quanto tempo? Qual é o perfil de quem investe? Qual o risco que o aplicador vai correr?", indaga. Ouça.