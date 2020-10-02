Com perda acumulada de 18%, o que esperar da Bolsa de Valores?

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio analisa dois períodos: os 75% do ano de 2020 que já se foi e os 25% restantes. No primeiro, o cenário é de perda acumulada, em real, de 18,2% no índice Bovespa, segundo um levantamento da XP. Já em dólar, o recuo salta para 41,7%, levando a B3 à marca de bolsa de valores com a pior performance do mundo em 2020. No segundo período, o comentarista analisa o que devemos esperar do mercado financeiro nos próximos três meses. O Ibovespa vai retornar aos históricos cem mil pontos? Acompanhe a análise de José Márcio!