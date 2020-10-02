Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

75% DO ANO JÁ PASSOU...

Com perda acumulada de 18%, o que esperar da Bolsa de Valores?

Ouça a análise sobre o mercado nesse período do ano e o que está influenciando os números

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 17:16

Publicado em 

02 out 2020 às 17:16
Cenário futuro da bolsa de valores brasileira é destaque no CBN Investimentos Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio analisa dois períodos: os 75% do ano de 2020 que já se foi e os 25% restantes. No primeiro, o cenário é de perda acumulada, em real, de 18,2% no índice Bovespa, segundo um levantamento da XP. Já em dólar, o recuo salta para 41,7%, levando a B3 à marca de bolsa de valores com a pior performance do mundo em 2020. No segundo período, o comentarista analisa o que devemos esperar do mercado financeiro nos próximos três meses. O Ibovespa vai retornar aos históricos cem mil pontos? Acompanhe a análise de José Márcio!
CBN Investimentos - 02-10-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados