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Com a volta dos impostos federais, gasolina pode subir R$ 0,69 por litro

Quem explica é o comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 17:47

Publicado em 

24 fev 2023 às 17:47
Abastecimento em posto de combustível em Vitória (ES)
Abastecimento em posto de combustível em Vitória (ES) Crédito: Fernando Madeira
Às vésperas do fim da desoneração tributária sobre a gasolina e o etanol, os combustíveis devem ficar mais caros. Sem a prorrogação da isenção, a gasolina deverá aumentar em R$ 0,68 por litro nos postos de gasolina, calcula a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Já o etanol hidratado, com a mistura de 27% por litro de gasolina, deve subir R$ 0,24 por litro nos postos. Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros explica o que deve mudar para os consumidores. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 24-02-23

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