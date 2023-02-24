Com a volta dos impostos federais, gasolina pode subir R$ 0,69 por litro

Às vésperas do fim da desoneração tributária sobre a gasolina e o etanol, os combustíveis devem ficar mais caros. Sem a prorrogação da isenção, a gasolina deverá aumentar em R$ 0,68 por litro nos postos de gasolina, calcula a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Já o etanol hidratado, com a mistura de 27% por litro de gasolina, deve subir R$ 0,24 por litro nos postos. Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros explica o que deve mudar para os consumidores. Ouça a conversa completa!