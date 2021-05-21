Clima econômico brasileiro será favorecido pela vacinação, mostra pesquisa

Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) prevê melhora no clima econômico brasileiro para o 2º trimestre de 2021. A expectativa para, de fato, haver uma retomada mais consistente da economia está na vacinação contra a Covid-19 e a esperança pela imunização em um ritmo mais veloz nos próximos meses. Assunto para José Márcio de Barros, que nesta edição do CBN Investimentos recebe a líder da sondagem, a economista Lia Valls, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-IBRE). Ouça: