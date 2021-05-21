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Clima econômico brasileiro será favorecido pela vacinação, mostra pesquisa

José Márcio de Barros recebe a economista Lia Valls, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-IBRE)

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:10

Publicado em 

21 mai 2021 às 18:10
Crescimento econômico à vista
Crescimento econômico à vista Crédito: Freepik
Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) prevê melhora no clima econômico brasileiro para o 2º trimestre de 2021. A expectativa para, de fato, haver uma retomada mais consistente da economia está na vacinação contra a Covid-19 e a esperança pela imunização em um ritmo mais veloz nos próximos meses. Assunto para José Márcio de Barros, que nesta edição do CBN Investimentos recebe a líder da sondagem, a economista Lia Valls, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-IBRE). Ouça:
CBN Investimentos - 21/05/2021

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