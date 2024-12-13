Choque de juros: Selic a 12,25% surpreende mercado; entenda

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que o forte aumento da taxa Selic pelo Banco Central, e a indicação de novas altas no começo de 2025, caracterizado como um "choque de juros", surpreendeu positivamente o mercado financeiro — que se mostrava reticente sobre a credibilidade da autoridade monetária na sua estratégia para conter a inflação. O dólar, por exemplo, opera em forte queda nesta quinta-feira, com investidores já repercutindo a nova alta de juros. O estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dados internacionais também ficam no radar. As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!