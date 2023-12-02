Chegou dezembro: confira o desempenho da economia dos 11 primeiros meses do ano

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Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz um panorama do desempenho da economia nos onze primeiros meses do ano. "A Bolsa surpreendeu! Em três anos que não víamos uma alta de 12,54%, como foi agora em novembro. Desde novembro de 2020, quando o Ibovespa, subiu 15,9% que nao tínhamos uma alta tão expressiva. E as razões?

Os investidores estrangeiros injetaram R$ 18,2 bilhões na Bolsa brasileira. Desde março de 2022, quando os gringos trouxeram R$ 21,3 bi, que nao recebíamos um ingresso liquido de recursos tão alto. No ano de 2023 os gringos já trouxeram R$ 35,3 bilhões. Pra dar uma ideia de como estes dados melhoraram, os investidores estrangeiros haviam retirado na B3 em agosto, R$ 13 bilhões", explica.

"A Bolsa acumula uma alta de 16,04% e e a melhor rentabilidade dentre os investimentos, superando ate mesmo a renda fixa. A Selic, o CDI variou 12,04%. O dólar fechou novembro com uma queda de 2,41% fechando o ano de 2023 com uma queda de quase 6%. O ouro, como investimento, não se mostrou uma boa escolha, tendo variado negativamente 5%. A poupança também nao foi uma boa opção, tendo variado em 11 meses 7,42%", explica. Ouça a conversa completa!