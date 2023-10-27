Censo 2022 aponta para envelhecimento no Brasil: como fica a economia?

Segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na manhã nesta sexta (27), o número de idosos no Brasil cresceu em 57,4%. No Espírito Santo, a população com 65 anos ou mais aumentou em 72%, em comparação ao último levantamento, feito em 2010. Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros analisa as implicações deste envelhecimento na economia, principalmente em relação à previdência. Ouça a conversa completa!