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Censo 2022 aponta para envelhecimento no Brasil: como fica a economia?

Ouça as análises do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 17:53

Publicado em 

27 out 2023 às 17:53
Idosos
Idosos Crédito: Pexels
Segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na manhã nesta sexta (27), o número de idosos no Brasil cresceu em 57,4%. No Espírito Santo, a população com 65 anos ou mais aumentou em 72%, em comparação ao último levantamento, feito em 2010. Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros analisa as implicações deste envelhecimento na economia, principalmente em relação à previdência. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 27-10-23

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