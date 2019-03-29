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CBN INVESTIMENTOS

CBN Investimentos: rumos da economia sob análise de Monica de Bolle

Ao lado do comentarista José Márcio de Barros, a economista Monica de Bolle fala de temas como o futuro da reforma da Previdência e a tensão entre os poderes

Publicado em 29 de Março de 2019 às 17:26

Publicado em 

29 mar 2019 às 17:26
Monica De Bolle e José Márcio de Barros, no CBN Investimentos Crédito: Arquivo Pessoal
Nesta edição do CBN Investimentos o comentarista José Márcio de Barros analisa os últimos sobressaltos da economia do país com a expectativa de análise da proposta da reforma da Previdência enviada para o Congresso Nacional pelo governo de Jair Bolsonaro.
A leitura do momento político é fundamental para entender como a economia reage. Para isso, a economista Monica De Bolle, comentarista do quadro "Economia de Quarta", da rede CBN, também participa da conversa.
Destaque para a “queda” de braço entre o presidente Bolsonaro (PSL) e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM). O embate feito em público provocou reações em analistas sobre a real possibilidade de se efetivar uma reforma. Mônica analisa que a reforma sozinha não vai alavancar a economia imediatamente, mas abre espaço para controle das finanças públicas e também possibilita que outras reformas, como a tributária, possam ser efetivadas. 
Por isso, esses cenários reunidos são destaque. Ouça a análise completa:
CBN Investimentos - 29-03-19.mp3

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