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Caso Americanas: ação deve perder seu lugar no Ibovespa; entenda

Ouça as explicações do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 17:43

Publicado em 

20 jan 2023 às 17:43
Lojas Americanas, no Centro de Vitória
Lojas Americanas, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Com a entrada do pedido de recuperação judicial na quinta-feira (19), a saída da Americanas (AMER3) do Ibovespa se torna algo provável de acontecer. Isso porque, pelas regras da B3, uma empresa em recuperação judicial não é elegível para fazer parte de índices da Bolsa. A Americanas, que está com dívidas que somam R$ 43 bilhões, informou que apresentou pedido imediato de recuperação judicial, após o fracasso das negociações entre acionistas e credores para acertar o valor da injeção de capital na varejista. Em recuperação judicial, a Americanas terá um prazo de blindagem por 180 dias em que todas suas obrigações de dívida ficam suspensas. A saída da Americanas não será só do Ibovespa, mas de todos os índices em que está listada. Tema para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 20-01-23

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