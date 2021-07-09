Captação de fundos de investimentos bate recorde e cresce 1.700% no 1° semestre

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros analisa o anúncio feito pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) sobre a captação líquida dos fundos de investimentos, que bateu recorde no primeiro semestre de 2021. Enquanto em 2020, a indústria de Fundos passou por um saque de R$ 91,6 bilhões, neste 1º semestre, houve captação líquida de R$ 206 bilhões - um crescimento de 1.700%. A categoria que mais captou foi a de fundos de renda fixa, com o aporte de R$ 98,9 bilhões. Ouça a análise completa: