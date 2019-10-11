Cálculo da inflação passa a contar com 56 novos itens em 2020

Nesta edição do CBN Investimentos o comentarista José Márcio de Barros destaca que os gastos com transportes passam a ser, a partir de janeiro do ano que vem, o principal componente do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial. Pela primeira vez, o grupo ultrapassa as despesas com alimentação e bebidas, que eram o principal componente do IPCA.