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CBN INVESTIMENTOS

Cálculo da inflação passa a contar com 56 novos itens em 2020

Comentarista também analisa a projeção do PIB para fechar o ano

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 20:12

Publicado em 

11 out 2019 às 20:12
IBGE alterou a lista de itens que vão compor o cálculo da inflação Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN Investimentos o comentarista José Márcio de Barros destaca que os gastos com transportes passam a ser, a partir de janeiro do ano que vem, o principal componente do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial. Pela primeira vez, o grupo ultrapassa as despesas com alimentação e bebidas, que eram o principal componente do IPCA.
A mudança do cálculo do IPCA será feita devido à divulgação, na semana passada, da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018, a qual avalia o peso de cada gasto dentro do orçamento das famílias brasileiras. Atualmente, o cálculo do IPCA é feito com base na POF 2008-2009. Confira:
CBN Investimentos - 11-10-19.mp3

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