Cadastro Positivo tem impacto na economia equivalente à reforma

Cadastro Positivo entra em vigor em julho Crédito: Divulgação

Neste "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros destaca que o cadastro positivo vai gerar o impacto financeiro de uma reforma da Previdência. A análise parte da explicação de Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, em evento da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi).

"A comparação fala na liberação de um crédito para mercado consumidor que atinge a casa dos bilhões de reais. Esse efeito é gigantesco, juntamente com o avanço da reforma da previdência na Câmara dos Deputados", analisou. A cada pagamento de prestações contratadas o consumidor terá pontos somados ao cadastro dele, reduzindo os juros para esse consumidor, o que tem impacto direto nos números da economia, conforme explica.

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