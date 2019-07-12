Cadastro Positivo tem impacto na economia equivalente à reforma

Neste "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros destaca que o cadastro positivo vai gerar o impacto financeiro de uma reforma da Previdência. A análise parte da explicação de Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, em evento da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi).
"A comparação fala na liberação de um crédito para mercado consumidor que atinge a casa dos bilhões de reais. Esse efeito é gigantesco, juntamente com o avanço da reforma da previdência na Câmara dos Deputados", analisou. A cada pagamento de prestações contratadas o consumidor terá pontos somados ao cadastro dele, reduzindo os juros para esse consumidor, o que tem impacto direto nos números da economia, conforme explica.
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CBN Investimentos - 12-07-19.mp3
O cadastro foi criado em 2011 para tornar mais transparente o perfil dos consumidores junto às instituições financeiras. O sistema permite que o usuário tenha uma nota de crédito, chamada de score, definida de acordo com o pagamento de suas contas, como empréstimos bancários, cartão de crédito e de serviços públicos de fornecimento de água, luz e telefone.