Brasil tem a menor inflação para o mês de janeiro; alimentos ainda pesam no bolso

Desde que o Brasil adotou o real como a moeda nacional, nunca houve uma inflação tão baixa em um mês de janeiro: 0,16%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) destaca que essa é a menor taxa de inflação mensal para janeiro desde o início do Plano Real, em 1994. Por outro lado, os grupos de Transportes e Alimentação e bebidas registraram as maiores altas percentuais e os maiores impactos sobre a inflação de janeiro. Os preços de Transportes subiram 1,30% no mês, com impacto de 0,27 p., enquanto o grupo de Alimentação e bebidas teve uma alta de 0,96% e impacto de 0,21 p.p. sobre o índice. Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!