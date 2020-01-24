Brasil criou 644 mil empregos em 2019: saiba quem mais gerou vagas

Carteira de trabalho Crédito: Ana Volpe/Agência Senado

Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros apresenta os principais números que envolvem o mercado nesta semana. Em destaque o fato do Brasil ter criado 644.079 empregos com carteira assinada em 2019, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira (24). O número resulta da diferença entre as contratações, que totalizaram 16.197.094 no último ano, e as demissões – que totalizaram 15.553.015 pessoas.

"Por estados, o que mais gerou emprego foi São Paulo com quase 185 mil novos postos de trabalho (1,54% maior do que em 2018), Minas Gerais com quase 98 mil novos postos teve um aumento de 2,5% em relação a 2018, e Santa Catarina que cresceu surpreendentes 3,54% com a criação de 71 mil novos postos de trabalho", explica.

"Quando falamos de setores, o setor que mais gerou emprego foi o setor de serviços com 382 mil (60% do total criado), mas isso representa uma queda de 4% em relação a 2018. O setor de comércio foi o segundo que mais empregou com 145 mil vagas (23% do total), e com um aumento de 42% em relação ao ano anterior. O setor da construção civil foi o terceiro que mais gerou empregos líquidos com 71 mil pessoas (representou 11 % do total de empregos gerados), Foram 53 mil postos a mais que em 2018", pontua.

Em quarto lugar veio a industria que criou somente 18 mil postos e representou somente 3% dos postos de trabalho gerados

Ouça a análise completa: