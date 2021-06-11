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Bovespa valoriza 9% desde maio, superando a barreira histórica de 130 mil pontos

A análise é do economista José Márcio de Barros

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:52

Publicado em 

11 jun 2021 às 17:52
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo
Sede da B3, a bolsa de valores de Crédito: B3/Divulgação
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros analisa a marca histórica do índice Bovespa, atingida nesta semana. O principal indicador do mercado financeiro chegou a casa dos 130 mil pontos - uma valorização de 9% desde o início de maio. O economista considera "inexplicável" a alta dos ativos brasileiros e aponta fatores internos e externos para o otimismo econômico.
CBN Investimentos - 11/06/2021
O que explicaria este otimismo?
Temos pelo menos 3 fatores que ajudam a explicar esta alta, este otimismo:
1º-Alta surpreendentedo PIB no 1º trimestre de 2021; 1,2% foi considerada uma excelente taxa
2º - A melhora na arrecadação fiscal ( isso reduziu o deficit e melhorou a relação da divida publica em relação ao PIB)
3º - a possibilidade aventada pela equipe economica de prorrogar por 2 a 3 meses o auxilio emergencial.
Esses foram os fatores de ordem interna.

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