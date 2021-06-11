Bovespa valoriza 9% desde maio, superando a barreira histórica de 130 mil pontos

Sede da B3, a bolsa de valores de Crédito: B3/Divulgação

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros analisa a marca histórica do índice Bovespa, atingida nesta semana. O principal indicador do mercado financeiro chegou a casa dos 130 mil pontos - uma valorização de 9% desde o início de maio. O economista considera "inexplicável" a alta dos ativos brasileiros e aponta fatores internos e externos para o otimismo econômico.

Your browser does not support the audio element. CBN Investimentos - 11/06/2021

O que explicaria este otimismo?

Temos pelo menos 3 fatores que ajudam a explicar esta alta, este otimismo:

1º-Alta surpreendentedo PIB no 1º trimestre de 2021; 1,2% foi considerada uma excelente taxa

2º - A melhora na arrecadação fiscal ( isso reduziu o deficit e melhorou a relação da divida publica em relação ao PIB)

3º - a possibilidade aventada pela equipe economica de prorrogar por 2 a 3 meses o auxilio emergencial.