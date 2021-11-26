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Bolsas despencam com temor sobre nova variante do coronavírus

Ouça o comentário do economista José Márcio de Barros

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 19:16

Publicado em 

26 nov 2021 às 19:16
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo Crédito: B3/Divulgação
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros comenta sobre a reação do mercado financeiro com a nova variante da Covid-19, potencialmente perigosa, localizada na África do Sul. No mundo, os principais índices de ações fecharam em queda. No Brasil, o dólar começou o dia em forte alta, mas diminuiu o ritmo. A moeda americana chegou a ser cotada a R$ 5,6629, com alta de 1,76%, na abertura das negociações, mas baixou para R$ 5,6071, com valorização de 0,71% às 10 horas. Ouça:
CBN Investimentos - 26/11/2021

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