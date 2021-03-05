Bolsa tem queda em relação ao mundo e já se enxerga aumento na Selic

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros apresenta o panorama da bolsa de valores brasileira. A B3 é uma das bolsas que mais cai em relação a outros pares internacionais. Outro dado trazido pelo comentarista é do das retiradas da Caderneta de Poupança. O montante retirado pelos investidores caiu em fevereiro, em relação ao mês anterior. No segundo mês do ano, foram sacados R$ 5,8 bilhões, ante ao triplo do valor em janeiro - R$ 18,1 bilhões. José Márcio também explica que se aproxima a próxima reunião do Copom que vai definir a taxa de juros. E a Selic deve aumentar. Ouça a análise completa: