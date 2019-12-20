Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN INVESTIMENTOS

Bolsa na máxima, empregos e inflação: como a economia deixa 2019

A análise do comentarista José Márcio de Barros analisa, através dos números, o momento da economia ao fim do ano

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 19:31

Publicado em 

20 dez 2019 às 19:31
Bolsa de Valores Crédito: Divulgação
Na reta final do ano e das negociações para encerrar o ano no mercado financeiro, José Márcio de Barros analisa os números que trazem um panorama do país antes da chegada de 2020. "Pela segunda semana consecutiva a Bolsa bate recordes de pontuação. Na semana passada havia atingido 112 mil pontos e nesta quinta bateu na casa dos 115 mil pontos. Na semana passada o mercado estava otimista por causa de um possível acerto comercial entre EUA e China, além da confirmação da queda da Selic pelo Copom", diz.
Nesta semana o motivo do otimismo veio do mercado interno. "Quase 100 mil novos postos de trabalho foram criados em novembro. O resultado foi o dobro do que era esperado. Foi o melhor resultado desde 2010, embora somente 3 dos 8 setores que são acompanhados tenham subido em novos postos de trabalho. O período teve a ajuda do Black Friday. O comércio foi responsável pela criação de 106, 8 mil novos postos de trabalho seguidos pelo setor de serviços com 44,3 mil postos. Infelizmente a industria de transformação empregou somente 1,8 mil postos. Em 2019 ja são 948,3 mil novos empregos. Em 2018 foram 529 mil. A construção civil também esta retornando e empregou 55 mil novos empregos nos últimos 12 meses", avalia.
Uma noticia divulgada nesta sexta, que poderia ter perturbado o " bom humor do mercado", foi o resultado do IPCA-15 de dezembro que subiu 1,05%. "Com isso a inflação medida pelo IPCA-15 fecha o ano em 3,91% abaixo da meta. O IPCA cheio sera publicado em janeiro de 2020. O grande responsável por esta alta foi a carne", explica.
Ouça a análise completa:
 
CBN Investimentos - 20-12-19
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados