Bolsa na máxima, empregos e inflação: como a economia deixa 2019

Bolsa de Valores Crédito: Divulgação

Na reta final do ano e das negociações para encerrar o ano no mercado financeiro, José Márcio de Barros analisa os números que trazem um panorama do país antes da chegada de 2020. "Pela segunda semana consecutiva a Bolsa bate recordes de pontuação. Na semana passada havia atingido 112 mil pontos e nesta quinta bateu na casa dos 115 mil pontos. Na semana passada o mercado estava otimista por causa de um possível acerto comercial entre EUA e China, além da confirmação da queda da Selic pelo Copom", diz.

Nesta semana o motivo do otimismo veio do mercado interno. "Quase 100 mil novos postos de trabalho foram criados em novembro. O resultado foi o dobro do que era esperado. Foi o melhor resultado desde 2010, embora somente 3 dos 8 setores que são acompanhados tenham subido em novos postos de trabalho. O período teve a ajuda do Black Friday. O comércio foi responsável pela criação de 106, 8 mil novos postos de trabalho seguidos pelo setor de serviços com 44,3 mil postos. Infelizmente a industria de transformação empregou somente 1,8 mil postos. Em 2019 ja são 948,3 mil novos empregos. Em 2018 foram 529 mil. A construção civil também esta retornando e empregou 55 mil novos empregos nos últimos 12 meses", avalia.

Uma noticia divulgada nesta sexta, que poderia ter perturbado o " bom humor do mercado", foi o resultado do IPCA-15 de dezembro que subiu 1,05%. "Com isso a inflação medida pelo IPCA-15 fecha o ano em 3,91% abaixo da meta. O IPCA cheio sera publicado em janeiro de 2020. O grande responsável por esta alta foi a carne", explica.

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