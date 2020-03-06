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Bolsa despenca e dólar acelera alta: coronavírus atinge mercado

O efeito do coronavírus nos mercados nacional e internacional

Publicado em 06 de Março de 2020 às 18:42

Publicado em 

06 mar 2020 às 18:42
Avanço do coronavírus causa queda na bolsa de valores Crédito: Pixabay
Neste "CBN Investimentos", José Márcio de Barros destaca consequências do Coronavírus nas bolsas pelo mundo e em especial a Bolsa de São Paulo, que perdeu o patamar de 100 mil pontos e as negociações giram em torno dos 97 mil pontos. "Para se ter ideia, o investidor estrangeiro já retirou, só neste ano, R$ 43,6 bilhões do mercado brasileiro - valor maior que todo ano passado".
José Márcio fala também da queda na atividade econômica da China e o efeito que causa em outros comércios. "Consequência da desaceleração é que o preço do petróleo cai, unica notícia boa em todo esse cenário de duvida e volatilidade", analisa. Ouça as explicações completas:
CBN Investimentos - 06-03-20

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