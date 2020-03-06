Bolsa despenca e dólar acelera alta: coronavírus atinge mercado

Neste "CBN Investimentos", José Márcio de Barros destaca consequências do Coronavírus nas bolsas pelo mundo e em especial a Bolsa de São Paulo, que perdeu o patamar de 100 mil pontos e as negociações giram em torno dos 97 mil pontos. "Para se ter ideia, o investidor estrangeiro já retirou, só neste ano, R$ 43,6 bilhões do mercado brasileiro - valor maior que todo ano passado".