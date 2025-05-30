Boletim do mês: as ações que mais valorizaram em maio

Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque as ações que mais valorizaram no mês de maio e um panorama da economia nos cinco primeiros meses do ano. "Maio termina com as aplicações em Bolsa de Valores oferecendo o melhor retorno aos investidores tanto no mês como no acumulado do ano. É o terceiro mês seguido que o índice Bovespa tem fechado com valorização. O Ibovespa sobe um pouco menos de 2% em maio e acumula uma alta perto de 15% em 2025", explica.
E mais. "Em um momento de extrema volatilidade e incerteza era para que os investidores evitassem as aplicações na Bolsa de Valores, mas os números mostram que nem todos pensam assim. Os investidores estrangeiros vêm ingressando e apostando fortemente no mercado acionário brasileiro. Os estrangeiros aportaram R$ 22 bilhões na Bolsa brasileira em 2025. Em um único dia do mês de maio, no dia 28, eles aportaram R$ 1,2 bi", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 30-05-25