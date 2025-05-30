Boletim do mês: as ações que mais valorizaram em maio

Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque as ações que mais valorizaram no mês de maio e um panorama da economia nos cinco primeiros meses do ano. "Maio termina com as aplicações em Bolsa de Valores oferecendo o melhor retorno aos investidores tanto no mês como no acumulado do ano. É o terceiro mês seguido que o índice Bovespa tem fechado com valorização. O Ibovespa sobe um pouco menos de 2% em maio e acumula uma alta perto de 15% em 2025", explica.