Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Investimentos

Boletim do mês: as ações que mais valorizaram em maio

Ouça a conversa com o comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 30 de Maio de 2025 às 17:54

Publicado em 

30 mai 2025 às 17:54
Economia
Economia Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque as ações que mais valorizaram no mês de maio e um panorama da economia nos cinco primeiros meses do ano. "Maio termina com as aplicações em Bolsa de Valores oferecendo o melhor retorno aos investidores tanto no mês como no acumulado do ano. É o terceiro mês seguido que o índice Bovespa tem fechado com valorização. O Ibovespa sobe um pouco menos de 2% em maio e acumula uma alta perto de 15% em 2025", explica.
E mais. "Em um momento de extrema volatilidade e incerteza era para que os investidores evitassem as aplicações na Bolsa de Valores, mas os números mostram que nem todos pensam assim. Os investidores estrangeiros vêm ingressando e apostando fortemente no mercado acionário brasileiro. Os estrangeiros aportaram R$ 22 bilhões na Bolsa brasileira em 2025. Em um único dia do mês de maio, no dia 28, eles aportaram R$ 1,2 bi", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 30-05-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados